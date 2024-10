Nuovo ospedale di Pietra Ligure, l'Asl approva il documento di fattibilità delle alternative progettuali

Nel complesso saranno 390 posti letto. Dal calcolo sono esclusi 51 posti letto riabilitativi, ordinari e diurni, collocati all’esterno del nuovo edificio ospedaliero, assegnati alla Struttura Unità Spinale Unipolare (attualmente 27 posti letto ordinari più 1 diurno) che , in alcune soluzioni, sarà mantenuta nel padiglione ospedaliero dove è attualmente. La collocazione dell'elisoccorso, in base alla soluzione progettuale adottata e alla conseguente ridistribuzione delle aree sanitarie, sarà spostata o posta sulla copertura del nuovo edificio.

Dopo l'approvazione del documento di fattibilità verrà discussa la soluzione progettuale che soddisfa nel modo migliore le esigenze del territorio per passare poi all'elaborazione del documento di indirizzo che permetterà di indire la gara per la progettazione tecnico economica, prevista per la prossima estate. Sarà poi necessario il passaggio del progetto in Conferenza dei servizi, con Inail soggetto finanziatore del nuovo monoblocco (per 250 milioni di euro), con la gara d'appalto che dovrebbe essere indetta nel 2027.