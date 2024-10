La biblioteca civica di Cengio, un faro di cultura e comunità

Nel cuore del comune di Cengio, un luogo di cultura e condivisione sta prendendo vita sotto la guida appassionata di Franco Icardi e un gruppo di volontarie, pronte a dedicare il loro tempo alla promozione della lettura. La biblioteca civica, un punto di riferimento per molti, è diventata il fulcro di attività che mirano a far riscoprire l’amore per i libri, grazie anche all’impegno di Chiara Paolucci, consigliera comunale con delega alla cultura, che ha avviato un servizio di prestito libri completamente gratuito.

Una delle iniziative più significative è stata la collaborazione con la "Casa dei Nonni di Carcare, Residenza Cornareto". Questa sinergia ha permesso di dar vita a una "Biblioteca dei Nonni", un progetto che ha ridato nuova vita a numerosi libri donati e già presenti nella biblioteca, creando così un legame tra generazioni e contribuendo a rafforzare il senso di comunità.

Ma la biblioteca non si limita soltanto al prestito di libri. Accanto all’attività principale, sono in programma numerose iniziative ludiche e corsi di lingua inglese, tenuti dal Professor David Park, che arricchiscono l’offerta formativa e culturale per adulti e bambini.

Inoltre, un appuntamento imperdibile si sta avvicinando: il nuovo ciclo di presentazioni di libri intitolato "Cengiallo e non solo". Per la prima volta, tali eventi si svolgeranno nei locali della biblioteca con inizio alle ore 18. Gli amanti della letteratura avranno l'opportunità di scoprire opere nuove e interagire con autori di talento.

Il programma delle presentazioni include: il 10 ottobre, presentazione del libro “La maschera di Belial” di Enrico Zarini, edito da DreamBOOK. Moderatori: Nicolò Tambone e Andrea Novelli; il 17 ottobre, presentazione del libro “I morti stanno bene” di Giuliana Balzano, edito da Leucotea. Moderatori: Nicolò Tambone e Andrea Novelli; il 24 ottobre, presentazione del libro “Fili d'erba e germogli di rovo per non morire” di Carla Barbiero Rodino, edito da Gambéra. Moderatori: Nicolò Tambone e Andrea Novelli; il 15 novembre, presentazione del libro “Un sogno infranto” di Angela Ruffino, edito da ArabaFenice. Moderatori: Nicolò Tambone e Andrea Novelli; il 22 novembre, presentazione del libro “Benvenuti in Val Bormida” di Rosa Ferrando, edito da Edizioni del Delfino Moro. Moderatori: Nicolò Tambone e Andrea Novelli.

Per rimanere aggiornati su tutte le attività e le novità della biblioteca, è possibile seguire la pagina Facebook “Biblioteca Civica Cengio”.

In un’epoca in cui la lettura può sembrare un’attività in declino, la biblioteca civica di Cengio si erge come un faro luminoso, capace di attrarre lettori di tutte le età e di rinvigorire la comunità con eventi culturali e sociali. Un luogo dove i libri non sono solo pagine stampate, ma porte aperte verso mondi sconosciuti e opportunità di crescita personale e collettiva. Non resta che partecipare e lasciarsi trasportare dalla magia della letteratura.