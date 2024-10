Savona, accordo tra Comune e Scuola edile per interventi sui locali del Bacigalupo e del PalaPagnini

Gli impianti sportivi hanno bisogno di manutenzione ma gli interventi non sempre sono sostenibili economicamente dalle società che hanno in gestione le strutture.

Per questo il Comune di Savona ha trovato una forma di collaborazione con l’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona (la Scuola Edile) che permetterà, da un lato, di fare interventi sugli impianti sportivi comunali e, dall'altro, ad adeguare le competenze professionali degli allievi ad un contesto reale e avvicinabile al mondo professionale dell’edilizia.

La giunta ha approvato la bozza di accordo che, nel dettaglio, riguardano i locali dello stadio Bacigalupo e del Palapagnini di Corso Tardy e Benech.

Per lo stadio il project-work coinvolgendo gli allievi dei percorsi scolastici di Operatore edile/termoidraulico” del 1° anno, “Operatore edile/termoidraulico” del 2° anno e “Operatore edile/termoidraulico” del 3° anno.

I progetto sarà così strutturato. Ci sarà un sopralluogo con elaborazione di semplici elaborati relativi ai locali da ristrutturare Elaborazione in CAD del progetto di ristrutturazione. L'elaborazione di un computo metrico con identificazione dei materiali, dei quantitativi analitici per ogni lavorazione Identificazione dei gruppi di lavoro dedicati a singole attività; la realizzazione dei lavori; collaudo dell’opera e consegna ai referenti del Comune di Savona delle ristrutturazioni effettuate.