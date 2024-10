Abusi sessuali su minore, Padre Melis lascia il carcere: è ai domiciliari in una comunità in Umbria

Padre Andrea Melis torna agli arresti domiciliari ma in una residenza protetta in Umbria.

Il fascicolo passato per competenza territoriale da Genova al Tribunale di Savona (per quanto riguarda le violenze su minore che sarebbero state effettuate a Finale Ligure) aveva visto portare il gip a decidere di disporre il carcere in quanto a seguito di una segnalazione dei carabinieri di Genova, l'Istituto dei Padre Scolopi di Chiavari dove il sacerdote era ai domiciliari non era una collocazione idonea perché vicina alle scuole e quindi un luogo "potenzialmente a rischio di reiterazione del reato".