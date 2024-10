Vivi lo shopping e il relax al Molo 8.44 di Vado Ligure

Il Molo 8.44 è il posto perfetto per trascorrere un pomeriggio di shopping e relax con tutta la famiglia.

"Il nostro shopping center all’aperto offre un'atmosfera piacevole dove puoi goderti il tuo tempo in compagnia, fare acquisti e fermarti per una pausa al Bistrot del Molo, ideale per un caffè o uno spuntino goloso. Vieni a trovarci nel weekend per un fine settimana di svago, oppure approfitta dei giorni infrasettimanali quando c'è meno affluenza e puoi fare acquisti in tutta tranquillità. In più, scopri le nuove collezioni autunnali" dicono dalla direzione del Molo.

Tra tutte spicca la collezione di Guess, per lui e per lei, con tonalità mozzafiato che richiamano i colori caldi della stagione. È l’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba con capi eleganti e alla moda.

"Ma non è tutto: in ogni negozio del Molo 8.44 troverai le ultime novità della stagione, adatte a ogni stile e occasione. E c'è di più! Presto arriveranno le informazioni sull'attesissimo evento di Halloween, un appuntamento speciale pensato per far divertire i più piccoli con tante sorprese e attività a tema. Non perdere l’opportunità di vivere un'esperienza di shopping rilassante e divertente al Molo 8.44, da solo o in compagnia. Ti aspettiamo" concludono dallo shopping center vadese.