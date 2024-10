La Sampdoria ci ricasca, Juve Stabia corsara al Ferraris: blucerchiati ko

È uno stop inatteso e per certi versi clamoroso quello della Sampdoria che cade in un Ferraris a porte chiuse contro la Juve Stabia. I blucerchiati, avanti all'intervallo grazie ad un gol di Coda, si fanno rimontare in avvio di ripresa e cadono così 2-1 sotto i colpi di Adorante, eroe della serata stabiese a Marassi.

Una brutta battuta d'arresto per la squadra di Sottil, tornata a palesare tutti i limiti che l'avevano contraddistinta nelle prime partite della stagione. Male la difesa e il portiere Silvestri, freddati da due cross con relativi colpi di testa nel cuore dell'area, ma più in generale a lasciare a desiderare è stata la condotta di gara di una squadra che dopo un primo tempo a tratti incoraggiante è rientrata in campo con leggerezza compromettendo il risultato finale e reagendo poi con confusione. Dopo tre risultati favorevoli tra campionato e Coppa Italia, un ko che fa male alle ambizioni di risalita.

LA PARTITA

Si parte con la Sampdoria che al 14' sfiora il vantaggio con un calcio di punizione battuto da Coda: il tiro del numero 9 blucerchiato si infrange sul palo, il portiere blucerchiato Thiam sembrava comunque essere sulla traiettoria. Al 24' nuovo tentativo su punizione per i blucerchiati, Tutino calcia debolmente e Thiam blocca senza difficoltà. Al 36' il gol che sblocca il risultato: Coda sfrutta una deviazione di testa di Bellemo sugli sviluppi di un corne battuto da Ioannou e porta avanti la Samp. Si va al riposo con i blucerchiati avanti.

L'avvio del secondo tempo è da incubo per la squadra di Sottil: dopo appena due minuti infatti la Juve Stabia trova il pareggio grazie ad Adorante che raccoglie il cross dal sinistra di Fortini e di testa fa 1-1 complice anche una difesa di casa (portiere compreso) non irreprensibile. Il ritorno in campo dei blucerchiati assume contorni ancora più horror al 4' quando i campani ribaltano addirittura il risultato con un secondo gol di testa di Adorante, stavolta su un cross di Floriani dalla destra. Sampdoria ancora una volta male in difesa, in particolare Riccio e Depaoli sovrastati dal numero 9 ospite.

Il doppio colpo tramortisce Coda e compagni, l'immediata reazione porta ad un colpo di testa di Bellemo fuori misura. Poca roba in confronto all'occasione per il tris capitata al 16' alla Juve Stabia: Floriani colpisce il palo a Silvestri battuto. Dopo un tiro dalla distanza di Benedetti bloccato da Thiam, un episodio che fa discutere: al 22' Tutino finisce a terra in area avversaria dopo un contatto con Varnier, la Samp reclama il rigore ma per il direttore di gara è tutto regolare.