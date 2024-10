Riduzione Tari per bar e ristoranti. Fipe Confcommercio Varazze: "L'agevolazione è un buon incentivo per tutte le attività di somministrazione"

"La delegazione di Confcommercio di Varazze unitamente alla delegazione locale di Fipe-Confcommercio ringrazia l'amministrazione comunale di Varazze in persona del Sindaco Luigi Pierfederici e dell'Assessore Competente Laura Manna per l'adeguamento al ribasso degli indici di calcolo delle tariffe Tari per i pubblici esercizi. Siamo grati per l'attenzione ed il riconoscimento dei sacrifici economici che la categoria ha dovuto sopportare in questi ultimi anni sia per lo stato emergenziale dovuto al Covid19 sia per l'aumento sconsiderato dei costi energetici - dicono soddisfatti dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi varazzina - Tale agevolazione è un buon incentivo per tutte le attività di somministrazione e ci auguriamo che per i prossimi anni, equilibri di bilancio comunale permettendo, tale agevolazione possa essere estesa anche alle altre attività commerciali presenti sul nostro territorio".