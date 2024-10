Nuova stazione ferroviaria marittima a Savona: firmato il protocollo d’intesa

Siglato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, da RFI, dal MIT e dal Comune di Savona, alla presenza del viceministro Edoardo Rixi, degli amministratori locali della provincia savonese, delle associazioni di categoria e dei sindacati, l’accordo contiene le azioni necessarie allo sviluppo della progettazione, allo svolgimento dell’iter autorizzativo di approvazione del progetto, il suo affidamento e la definizione degli interventi previsti.

Il progetto, che sarà realizzato per fasi, nel suo complesso comprende l’upgrade della linea da Savona Parco Doria fino a Savona Marittima, per uno sviluppo di circa 2,5 km e l’installazione di nuovi apparati tecnologici di stazione e di linea. Per quanto riguarda la costruzione di una nuova stazione in corrispondenza dell’attuale parco di Savona Marittima la stessa sarà dotata di un binario che consentirà lo stazionamento di treni merci di lunghezza pari a circa 550 m; si prevederà anche la realizzazione di un marciapiede a servizio dei viaggiatori di lunghezza pari a 160 m situato a circa 300 mt dal Terminal Crociere ed una passerella di collegamento tra lo stesso marciapiede ed il Terminal Crociere. Il complesso di interventi prevede un investimento stimato in circa 55 milioni di euro. RFI entro fine 2024 dovrà predisporre un primo Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali. Le fasi successive prevedono, sempre a cura di RFI e una volta ottenuti i nulla osta di MIT e ADSP, la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) così da poter definire tempi e costi degli interventi. Tutto ciò avverrà in coordinamento con le progettazioni in essere del Comune di Savona.

Già nel dicembre dello scorso anno, AdSP, nell’ambito di un programma condiviso con gli enti locali, MIT e RFI per implementare il collegamento intermodale passeggeri dei terminal crociere con l’aeroporto Colombo di Genova allo scopo di aumentare i traffici crocieristici dell’intero sistema, aveva presentato tre interventi: un collegamento pedonale meccanizzato (moving walkway) lungo 650 m diretto al terminal passeggeri dell’Aeroporto dalla nuova stazione ferroviaria Erzelli Aeroporto, un collegamento fra la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe Sotterranea e la Stazione Marittima di Genova e, infine, un collegamento tra la stazione ferroviaria di Savona Parco Doria e il bacino portuale.

Con la finalità di concretizzare il programma, a gennaio, è stato istituito uno Steering Committee costituito da MIT, RFI, AdSP, Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Savona, Trenitalia S.p.A., Stazioni Marittime S.p.A., Costa Crociere S.p.A., coordinato dal MIT, per promuovere lo sviluppo degli approfondimenti tecnici ed economici relativamente ai tre interventi di collegamento intermodale e che coordinerà nei prossimi mesi le diverse fasi delle attività.

Oltre agli interventi istituzionali del Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Contrammiraglio Massimo Seno, e del Sindaco di Savona Marco Russo, hanno trattato l’inquadramento della logistica integrata dei passeggeri dei porti di Genova e Savona il Segretario Generale dell’AdSP Paolo Piacenza, il Senior Vice President & CCO di Costa Crociere Spa Roberto Alberti, il responsabile dei progetti Genova – Direzioni Investimenti RFI Spa Ing. Fabio De Barbieri e il Direttore Generale Genoa City Airport Francesco D’amico.

Al termine dell’incontro hanno dichiarato:

On. Edoardo Rixi, Viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Con la firma sul protocollo d’intesa, Savona avrà una nuova stazione ferroviaria marittima. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce il proprio impegno nel progetto, finalizzato a migliorare il collegamento tra la stazione di Savona Parco Doria e l’impianto ferroviario marittimo. L’intervento punta a potenziare l’efficienza del trasporto e favorire lo sviluppo del sistema infrastrutturale locale, in linea con gli obiettivi strategici del Mit”.

Massimo Seno, Commissario Straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: “Con il protocollo di Intesa firmato oggi si procede verso l’efficientamento del servizio trasporto passeggeri, in chiave moderna e intermodale con ricadute positive oltre che sui traffici portuali sui profili ambientali e di sicurezza dei trasporti”.

Marco Russo, Sindaco di Savona: “Un passo avanti dell’alleanza portò-città perché segna un rafforzamento del polo crocieristico portato avanti in sinergia con interventi di riqualificazione urbana e nel contempo uno sviluppo del collegamento ferroviario per i crocieristi ma anche per le merci”.