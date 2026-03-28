Carcare celebra la Festa dell’Albero coi giovani studenti: nuove piantumazioni e educazione ambientale

Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della partecipazione e della consapevolezza. Venerdì 27 marzo l’Amministrazione comunale di Carcare, in collaborazione con Anfor Liguria, ha celebrato la Festa Nazionale dell’Albero coinvolgendo gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo cittadino.

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Rodolfo Mirri, il vicesindaco Massimo Marini e l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Grenno, insieme a oltre cento bambini che hanno partecipato con entusiasmo alla piantumazione di diverse essenze forestali messe a disposizione da Anfor. Un momento concreto, che ha trasformato la ricorrenza in un’occasione di apprendimento diretto e di contatto con il territorio.

La giornata ha avuto anche un forte valore educativo grazie al contributo della Fondazione Cima, espressione delle Università di Savona e Genova, e degli Alpini della Protezione Civile di Carcare, che hanno affiancato i più piccoli durante le attività.

A chiudere la mattinata è stata la presentazione del progetto per il censimento del verde urbano del Comune di Carcare, un’iniziativa che punta a monitorare e valorizzare il patrimonio arboreo cittadino. Un percorso che parte da gesti semplici, come la messa a dimora di nuove piante, per costruire una visione più ampia e sostenibile del futuro del territorio.