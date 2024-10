Savona, undici nuovi ministri laici nella Veglia dell'anno pastorale in Cattedrale

I nuovi lettori saranno Carlo Terlizzi (confraternite), Cristina Ciliutti (San Filippo Neri, Savona), Daniele Pampararo ed Elena Ferrara (Calice Ligure). La catechista Marilena Olivieri di Finalpia non potrà essere presente per ragioni personali e sarà quindi "istituita" durante una celebrazione nella Parrocchia Nostra Signora Assunta e San Giacomo.

Quest’anno la veglia avrà una doppia valenza perché con apposita lettera sarà indetta ufficialmente la seconda visita pastorale di monsignor Marino, che darà concretezza alle indicazioni del Sinodo della Diocesi di Savona-Noli, di cui riprenderà il tema "Prendi il largo, confidando". La visita si terrà per zone pastorali, senza scavalcare l’identità delle singole parrocchie, e prevede incontri con gli animatori dei giovani, i catechisti, i volontari della Caritas, i consigli Pastorali e per gli Affari Economici. Si svolgeranno invece nelle singole parrocchie le celebrazioni eucaristiche (almeno una in ognuna e in giorno festivo), le visite ad anziani e ammalati nelle case e nelle strutture protette e gli incontri personali con quanti desiderano parlare con il vescovo.