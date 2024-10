Savona, oltre 130 candidati ammessi alla selezione di SeaS per le assunzioni di nuovo personale

SeaS si prepara ad estendere il porta a porta e prosegue con l'iter per formare le graduatorie da cui assumere nuovi lavoratori. Sono 133 i candidati che hanno risposto al bando per la ricerca di personale, con le graduatorie da cui SeaS attingerà per assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Le figure professionali ricercate sono tre: area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio (16 candidati); area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con patente B (88 candidati) e conduzione con l'ausilio di mezzi patente C (29 candidati).

La prima fase dell'iter ha previsto la verifica dei titoli che permetteranno di raggiungere un determinato punteggio. Dal 20 ottobre si partirà con la prova ginnica a cui seguiranno una prova pratica e infine il colloquio orale.

Nei giorni scorsi i sindacati hanno lamentato l'aumento del carico di lavoro per i dipendenti di SeaS con l'introduzione del porta a porta per bar, ristoranti e commercianti che sarà ampliato tra la primavera e l'estate del prossimo anno.