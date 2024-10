Una delegazione Unicef incontra i bambini delle scuole di Laigueglia

I diritti dell'infanzia, il rapporto dei minori con il paese, con la scuola e la parrocchia, sono stati gli argomenti trattati durante un incontro che si è svolto con i bambini delle scuole al Centro ricreativo San Matteo di Laigueglia, insieme ai rappresentanti dell’Unicef, nell’ambito dell’iniziativa “La Staffetta dei Bambini”, organizzata dal Consorzio delle Pro Loco di Genova con la collaborazione dei Comitati Provinciale e Regionale per UNICEF.

Questa edizione della “Staffetta” è dedicata infatti ai bambini e ai loro diritti, sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176.

Proprio in queste settimane una delegazione è impegnata in un tour conoscitivo in tutta la regione. A Laigueglia si sono svolte attività con i ragazzi delle scuole in giro per il paese e un incontro con i rappresentanti del Comune, in particolare il sindaco Giorgio Manfredi, l’assessore Giampaolo Giudice, il consigliere Lucia Facchineri, la Pro Loco, la Polisportiva e il parroco. Ai partecipanti è stato consegnato un dono, oltre a una pergamena e una medaglia in ceramica di Albisola.