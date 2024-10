Savona, alberi caduti in piazza del Popolo e al Santuario (FOTO)

Attimi di apprensione questa mattina a Savona, dove, a causa del maltempo, un albero di grosse dimensioni è crollato in piazza del Popolo. L’allarme è stato lanciato nella mattinata odierna.

L'albero si è abbattuto sulla zona pedonale, ma fortunatamente nessuno si trovava nelle vicinanze al momento del crollo.

Non si registrano feriti, ma l'episodio ha creato grande preoccupazione tra i cittadini, data la vicinanza dell’area a una delle zone più frequentate della città.

Anche al Santuario, in via dei Governanti, e a Varazze, in via del Salice, in mattinata due alberi si sono abbattuti al suolo a causa del maltempo.

In tutti i casi, è stato necessario l'intervento delle squadre dei Vigili del fuoco giunti sul posto con tempestività.