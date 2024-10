Savona, alberi caduti per il maltempo, Parodi: “Monitoraggio periodico del verde per verificarne la salute”

Succede sempre più spesso. Ogni volta che c'è un allerta, con temporali e forte vento, cade qualche pianta. Nella giornata di ieri sono state almeno quattro le piante, alcune di grandi dimensioni cadute, per fortuna senza conseguenze per le persone: quella in piazza del Popolo, un pino marittimo alle trincee e due salici al santuario.