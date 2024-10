Sanità, Arboscello contro Bucci: "Promesse per attirare qualche consenso elettorale"

"Dire 'riapriremo tutti i pronto soccorso' e 'il punto nascite del Santa Corona verrà riaperto il prima possibile' non sono dichiarazioni degne di un candidato presidente di regione ma chiacchiere da bar. Chi dice questo o è in malafede e quindi lo dice solo per attirare qualche consenso elettorale o non ha la minima idea di quello che sta dicendo". Cosi commenta Roberto Arboscello, il candidato consigliere regionale del Pd.

"Cambia il nome (Toti – Bucci) ma le modalità sono le stesse. Un pronto soccorso non si può riaprire ovunque. Per riaprire un pronto soccorso occorre avere, oltre alle risorse umane e professionali prima ed economiche dopo, tutta una struttura ospedaliera alle spalle che oggi, in molti casi come ad Albenga e a Cairo, è stata smantellata e non esiste più".