L'aurora boreale ha illuminato i cieli savonesi (FOTO)

L’aurora boreale ha illuminato i cieli del savonese confermando l’annunciato spettacolo di luce dai colori violacei. La tempesta geomagnetica di classe G4 (su una scala di intensità che va da G1 a G5) ha avuto effetti, come previsto, anche alle nostre latitudini. Lo spettacolo si è verificato nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre, sempre sempre con maggiore intensità.

Sui social tantissimi utenti hanno iniziato a condividere le immagini del cielo viola già dalla prima serata, tra stupore e felicità per essere riusciti a immortalare uno spettacolo tanto raro.

Secondo il NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), il picco è previsto tra le ore 20 del 10 ottobre e le 8 dell’11 ottobre. Quindi c’è ancora tempo per stare con il naso all’insù.

Sarà in ogni caso possibile osservare cosa succede nel cielo italiano in live streaming, grazie al Virtual Telescope Project che dalle 22.30 condivide in diretta la porzione di cielo visibile sopra la sua postazione installata a Manciano, in provincia di Grosseto, il più pulito dell’Italia peninsulare.