Al fianco dell’Istituto Gaslini con Gaslininsieme per promuovere la Banca del Latte Umano Donato della Liguria

Forte del suo legame storico con il territorio, Valli Genovesi ha scelto di essere a fianco di un progetto di solidarietà che permetterà a tutti di contribuire in modo diretto al supporto dell’Istituto Gaslini, eccellenza genovese, tra gli ospedali pediatrici più importanti sul territorio nazionale ed europeo.

Grazie alla Fondazione Gaslininsieme, nata per supportare la ricerca scientifica, l’assistenza e i servizi dell'Istituto Gaslini, anche Valli Genovesi parteciperà alla promozione del progetto BLUD, la Banca del Latte Umano Donato della Liguria, dedicata alla raccolta di latte umano a favore di neonati prematuri o con particolari problematiche, che non possono ricevere il latte direttamente dalle proprie madri. La Banca del Latte Umano Donato della Liguria è un centro di selezione, raccolta, trattamento e distribuzione di latte materno donato, alimento unico e ottimale per la nutrizione di tutti i neonati.

A supporto del progetto BLUD, da settembre 2024 per ogni litro di latte venduto, Latte Alberti – Valli Genovesi devolverà cinque millesimi di euro alla Fondazione. Oltre al sostegno economico, il marchio genovese proporrà una campagna di informazione dedicata, pensata per raggiungere i clienti in modo immediato, naturale ed empatico grazie al rinnovato packaging del latte “frigo” Valli Genovesi. A firmare l’esclusiva grafica delle nuove confezioni, che raccontano il progetto BLUD e l’Istituto Gaslini, è il noto artista genovese Enzo Marciante, che con i suoi personaggi vivaci e colorati contribuirà a sottolineare l’importanza della raccolta di latte materno e i valori di solidarietà che caratterizzano l’iniziativa.

La campagna informativa proseguirà anche nel mondo digitale, in stretta sinergia con Gaslininsieme, per sensibilizzare il pubblico sul servizio della BLUD. Sui canali social di Latte Alberti - Valli Genovesi saranno pubblicati contenuti multimediali ideati per sensibilizzare le attività della BLUD.

«Siamo orgogliosi di sostenere, attraverso Gaslininsieme, una realtà così importante per la Liguria come l’Istituto Gaslini e la Banca del Latte Umano Donato della Liguria, che svolgono un servizio prezioso per il nostro territorio e le nuove generazioni. – sono le parole soddisfatte di Alberto Alberti, CEO di Latte Alberti, marchio ligure che dal 2014 ha acquisito Valli Genovesi - Per noi come azienda, ma anche come famiglia allargata, con tutti i nostri clienti e collaboratori, l’iniziativa ha un valore morale fortissimo. Siamo davvero felici di poter far risuonare le nostre radici e i valori essenziali in cui crediamo, tra cui serietà e qualità, in un progetto che rappresenta per tutti noi l’opportunità speciale di diventare parte attiva, insieme ai nostri clienti, di una bellissima iniziativa solidale».





Scopri di più su BLUD e su come contribuire al progetto di Fondazione Gaslininsieme .





