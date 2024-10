Regionali, la sferzata di Fulvio Briano: "Un errore consegnarsi ai diktat di Conte"

In un recente post su Facebook, Fulvio Briano, noto esponente della politica savonese e attuale consigliere comunale di opposizione a Cairo Montenotte, ha espresso la sua critica alla strategia politica del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Liguria.

"Che errore consegnarsi ai diktat di Conte in Liguria. La sinistra e Orlando hanno commesso uno sbaglio gravissimo. Lo dico senza mezzi termini, lo dico perché sono stato segretario del Pd in passato e mi sono ritrovato incredibilmente dentro una lista di proscrizione di persone non gradite a Conte", commenta Briano.

"Io con la mia storia da persona della sinistra riformista non posso prendere lezioni da uno che vuole bloccare la Regione e manovra per non fare la Gronda. Orlando, lo dico dispiaciuto, poteva essere il leader della coalizione ha invece scelto di consegnare la leadership ai 5Stelle nella Regione che ha più bisogno di crescita e sviluppo".

"Non so quale assurda motivazione nazionale ci sia nella scelta di cancellare il centro dalla sua coalizione ma i giochetti nazionali fatti sulla testa della Liguria per me, per la mia storia, sono indigeribili", conclude Briano.