Savona, il sindaco Russo replica a Bucci: "Patto, tutto politico, con un candidato presidente della Regione che non ha alcun ruolo istituzionale”

Non si è fatta attendere la replica di Marco Russo alle parole di Marco Bucci sull'assenza del sindaco di Savona nella Sala consiglio di Palazzo Nervi, dove amministratori di centrodestra hanno firmato con il loro candidato alla guida della Regione.

"Parole sconcertanti, come l’intera iniziativa - attacca Russo - che rivelano totale ignoranza istituzionale. Si confonde il piano istituzionale con quello politico, perché oggi in Provincia si sono incontrati esponenti politici".

"Come sindaco partecipo alla sottoscrizione di 'patti' o protocolli di intesa o accordi di programma con altre istituzioni, indipendentemente dal colore politico - prosegue Russo - è accaduto il 7 ottobre per un protocollo con il Ministero delle infrastrutture, alla presenza del viceministro Rixi; sta accadendo per il protocollo con il sindaco e presidente della Città Metropolitana di Torino, il sindaco e il presidente della Provincia di Cuneo, il presidente della provincia di Savona, per le infrastrutture di collegamento tra Savona e Torino e così via. Non c'è alcuna ragione per assistere ad un patto, tutto politico, con un candidato presidente della regione che, come tale, non ha alcun ruolo istituzionale".

"Inoltre, il tema delle infrastrutture - aggiunge Russo - è di vitale importanza per il territorio savonese, quindi è fondamentale preservarlo da strumentalizzazioni politiche".

E conclude il sindaco di Savona: "Fino ad oggi abbiamo saputo costruire una forte compattezza territoriale tra istituzioni, parti sociali per portare avanti progetti condivisi. Ci siamo spesso vantati, giustamente, di avere le idee chiare sulle esigenze del territorio e di essere compatti nel remare tutti nella stessa direzione: l'abbiamo fatto per le integrazioni al PRIIMT; per le funivie; per il Piano Regolatore Portuale; per l'interlocuzione con il Ministero; per il rigassificatore. E’ l’esatto opposto dell’iniziativa che si è vista oggi".