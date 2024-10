Savona, una targa dedicata a Tina Anselmi nella sede del Pd di via Sormano

Una targa dedicata a Tina Anselmi e un incontro pubblico sul tema dell'abitare.

Domani sabato 12 ottobre verrà scoperta alle 15.30 nella sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico di via Sormano la piastra in onore della storica politica e partigiana, prima donna ad aver ricoperto la carico di Ministro in italia.

L'inaugurazione è organizzata dal circolo 5 del Pd di Savona che diventa così circolo 5 Tina Alselmi e alla Fondazione Cento Fiori.

Successivamente nella Sala Rossa del Comune alle 17.30 spazio all'incontro al quale parteciperanno il capogruppo Pd in Regione Lombardia e responsabile nazionale Pd alle politiche abitative e all'integrazione Pierfrancesco Majorino, i candidati dem alle elezioni regionali, la consigliere comunale di Savona Aurora Lessi e il consigliere regionale uscente Roberto Arboscello, il segretario provinciale del Pd Savona Emanuele Parrinello e dell'unione comunale Simone Anselmo. Modera Roberto Giannecchini, segretario del circolo 5 Tina Anselmi.