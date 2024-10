5 gadget perfetti come regali aziendali

La scelta del gadget giusto rappresenta qualcosa a cui bisognerebbe sempre prestare particolare attenzione. Senza mai sottovalutare quello che, all’apparenza, appare come un semplice omaggio, ma risulta, in realtà, molto di più.

Questi oggetti sono infatti dei veri e propri strumenti di marketing che acquisiscono uno scopo promozionale, complice la capacità di catturare l’attenzione e fungere da passaparola, rivelandosi una potente leva pubblicitaria.

Oggi vi proponiamo 5 idee originali per realizzare dei regali aziendali capaci di conquistare dipendenti, clienti e qualsiasi persona di cui vogliate suscitare l’interesse. Ci siamo ispirati ai gadget personalizzati di Gedshop: un’azienda specializzata proprio in questo tipo di oggetti nonché in capi di abbigliamento di qualità e che si distinguono per l’elevato tasso di personalizzazione. Articoli che sapranno rendere speciale una fiera, un evento, un meeting o qualsiasi altra occasione destinata a essere ricordata nella memoria.

1. Asciugamani: ideali per la quotidianità

Gli asciugamani sono capi di biancheria che ognuno di noi utilizza nella vita di tutti i giorni. Quelli personalizzati si rivelano l’ideale per le aziende del comparto Ho.Re.Ca. e di quello estetico, sia per le attività della quotidianità che come gadget. Si trovano disponibili secondo molteplici tipologie e dimensioni: l’ideale per venire incontro alle esigenze di una clientela spesso variegata.

2. Braccialetti, molto più di un semplice ornamento

I braccialetti sono tra i gadget più versatili e apprezzati dalle persone. E hanno il vantaggio di essere facili da customizzare, sulla base delle proprie esigenze, in termini di colori, materiali e altri elementi ancora. Vengono persino realizzati in modelli monouso in grado di conferire una spiccata visibilità al brand: un vero must in occasione di fiere ed eventi.

3. Borracce, pratiche e sostenibili

Uno dei trend più interessanti, tanto dell’economia che della società, è quello della sostenibilità. I gadget eco-friendly rappresentano una soluzione valida per tutte le realtà di business, organizzazioni e persino persone comuni che sono alla ricerca di un regalo originale.

Le borracce sono tra gli articoli più apprezzati e possono essere predisposte secondo un’ampia gamma di personalizzazioni: risulteranno di notevole praticità a chi le riceve nel tempo libero e persino negli uffici dove è presente un depuratore d’acqua.

4. Antistress: il gadget che torna sempre utile

Gli antistress sono dei piccoli oggetti che, manipolati con le mani, permettono di sentire, come suggerisce il termine, meno stress, scaricando le tensioni.

Non si trovano facilmente e regalarne uno che funge anche da portachiavi si rivela un’idea vincente per le aziende, in quanto diversa dal solito e particolarmente utile.

5. Caramelle, quando la dolcezza fa la differenza

Le caramelle ispirano dolcezza e chi sa resistere una confezione che ne contiene alcune al suo interno, soprattutto quando sono davvero gustose? Dalle classiche mentine, alle gelatine fino a diversi altri gusti sarà fondamentale opzionare una confezione personalizzata, in latta oppure in vetro.

Conquisterete clienti e dipendenti con semplicità, predisponendo un packaging originale che utilizzeranno persino una volta terminate le gustose caramelle e che ricorderà loro il gentile pensiero ricevuto in occasione di un particolare evento, aziendale e non.