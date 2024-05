Inchiesta sulla Regione, il legale di Toti: “Sta ragionando sulle sue dimissioni”

A margine dell'inchiesta sulla Regione, c'è un tema che tiene banco soprattutto in ambito politico: le dimissioni di Giovanni Toti dal ruolo di governatore. Sul tema è intervenuto il legale di Toti, Stefano Savi, chiarendo la situazione: "Ci sta pensando ma è una decisione che dovrà prendere confrontandosi con la maggioranza. Il governatore rivendica di avere svolto una attività politica alla luce del sole e tutta tracciata. Non ha avuto un vantaggio personale, non c'è stato un uso privato". Ma il Pd insiste. "In Liguria ci sono in gioco partite molto importanti, a partire dalla sanità, con la grave situazione negli ospedali, dall'ambiente, con il Rigassificatore per il quale è commissario Toti. Ci sono in gioco anche lo scolmatore del Bisagno e il piano regolatore del porto di Genova. A ponente l'Ato idrico è commissariato. Come si fa ad andare avanti senza una guida?" Si domanda il segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale.

Ai comandi oggi c'è il vicepresidente Alessandro Piana: "La Liguria – precisa Natale - è maglia nera tra le regioni italiane per la spesa delle risorse per lo sviluppo rurale e guarda caso queste dipendono da Piana e dal suo assessorato. Direi che basta questo dato per capire come potrà guidare la Regione”.