Gaza, palcoscenico di guerra e di una crisi umanitaria senza precedenti

Nella storia della guerra in Palestina c’è una data divenuta drammaticamente popolare: il 7 ottobre 2023, giorno in cui Hamas ha lanciato un attacco senza precedenti contro Israele. La risposta è stata un’operazione militare con bombe sulla Striscia di Gaza e assedio di terra.

Da quel preciso momento, è scoppiata una guerra di lunga durata, con migliaia di morti civili e distruzione diffusa, che ha provocato una crisi umanitaria gravissima per mancanza di cibo, acqua, elettricità e beni di prima necessità.

In questi anni di conflitto, tutti i tentativi di pace sono falliti e ogni ciclo di violenza ha peggiorato la crisi, rendendo la vita di milioni di persone un dramma quotidiano. Davanti a una situazione così disperata, in molti si chiedono come aiutare Gaza. La risposta non è semplice, ma esistono modi concreti ed efficaci per offrire sostegno.

Donare alle organizzazioni umanitarie

Le organizzazioni umanitarie a Gaza svolgono un ruolo cruciale. Si tratta di realtà neutrali la cui presenza ha esclusivamente il compito di alleviare le sofferenze della popolazione civile colpita da anni di conflitto, blocco economico e distruzione delle infrastrutture.

Gli aiuti provenienti da queste organizzazioni riguardano assistenza medica e sanitaria, fornitura di medicinali, sostegno psicologico, distribuzione di cibo, acqua, alloggi e beni essenziali, istruzione d’emergenza, protezione ai più deboli (bambini, donne e anziani) e difesa dei diritti umani e advocacy.

Per farlo, lavorano in condizioni estremamente difficili e spesso mettendo a rischio la propria sicurezza. Nonostante gli ostacoli, il loro impegno è vitale per salvare vite e mantenere accesa la speranza in mezzo alla devastazione.

Per questo motivo, la forma più diretta di aiuto è la donazione economica a enti e ONG che operano sul campo e che, nonostante le difficoltà e i blocchi, continuano a rimanere attive a Gaza e nei territori maggiormente colpiti dalla guerra tra Israele e Palestina. Lo si può fare con un’offerta singola, oppure attivando una donazione regolare: in entrambi i casi il denaro si trasforma in risorse preziose da destinare a chi ne ha più bisogno.

Condividere informazioni

Chi, per un motivo o per un altro, non può sostenere economicamente le organizzazioni che operano in prima linea, può comunque aiutare Gaza in modi differenti. Ad esempio, partecipando alla diffusione di informazioni e contribuendo a fare in modo che il resto del mondo ne parli in modo corretto e veritiero.

Questo è estremamente utile per continuare a mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e rafforzare la pressione internazionale per un intervento umanitario concreto e definitivo.

Le persone più in vista o che ricoprono ruoli importanti possono anche sensibilizzare sul tema. Come? Parlando della situazione nelle scuole, nei media, nelle università e nei luoghi di incontro, per costruire una cultura di pace, empatia e solidarietà internazionale e stimolare il pensiero critico e il confronto pacifico.

Prendere parte ad azioni civili

Oltre a diffondere la verità, è anche possibile aiutare Gaza tramite mobilitazione civile. Le azioni possibili riguardano la firma di petizioni per il cessate il fuoco, l’accesso agli aiuti umanitari e la protezione dei civili e la partecipazione attiva a manifestazioni pacifiche ed eventi informativi.

È poi possibile scrivere ai propri rappresentanti politici per chiedere interventi diplomatici o sblocco degli aiuti. L’obiettivo di questa strategia è esigere interventi concreti e immediati e far capire alle istituzioni che anche i cittadini comuni vogliono una risoluzione definitiva del conflitto in corso.

In alternativa, può essere molto utile anche organizzare raccolte di fondi o beni da inviare a Gaza, per moltiplicare l’efficacia dell’aiuto e sostenere in prima persona le popolazioni vittime di un conflitto che sta andando avanti da troppo tempo e sta mettendo in ginocchio milioni di civili.

















