Ad Alassio sabato 19 ottobre l’energia del “gerontorock” di Marco Carena e dei Prostat+ per chiudere “Musica sotto le stelle”

19 ottobre alle ore 21.15 presso l' ex Chiesa Anglicana di Alassio (via Adelasia 10), l’energia del “gerontorock” di Marco Carena e dei Prostat+ chiuderà la rassegna “ Musica sotto le stelle” , recuperando il concerto già in programma a settembre in piazza e rinviato a causa del maltempo.

In questa occasione, a vent'anni dalla pubblicazione dell’album “ Frittomix” , Marco Carena torna a esibirsi con i Prostat+, il gruppo che lo accompagnava in quell'epoca. Il concerto, intitolato “ Frittourmix – il rigurgito” , proporrà una selezione dei suoi brani più celebri, rivisitati e riarrangiati per l’occasione. Tra questi, alcuni classici come Che bella estate , Questione di sfiga , Uomini con il riporto , Amarsi , Serenata , Blues delle mutande lunghe , Io ti amo e Arbre Magique , accompagnati da nuove canzoni inedite.

Carena, storico esponente della canzone comica d’autore, ha vinto il Sanscemo, il primo festival della canzone demenziale, con il brano Io ti amo nel 1990. Nel 1991 è approdato sul prestigioso palco del Festival di Sanremo tra le “Nuove Proposte” con la canzone Serenata. Conosciuto per le sue apparizioni in programmi di spicco come il Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio e Buona , ha lasciato un segno indelebile anche nel panorama televisivo nazionale. In oltre tre decenni di carriera, ha esplorato vari temi, spesso precorrendo i tempi con i suoi testi che denunciano argomenti attuali come l’emarginazione sociale, la violenza di genere e l’inquinamento. È anche l’autore di canzoni per bambini, come la celebre Banana Cocco Baobab, inclusa nel “Canzoniere scout” e cantata in tutto il mondo. La sua versatilità artistica lo ha portato a collaborare con importanti nomi del panorama nazionale, tra cui Riccardo Cocciante, Skiantos, Flavio Oreglio, e molti altri. Oltre a essere protagonista di spettacoli dal vivo in tutta Italia, ha partecipato a musical, film e fiction televisive.