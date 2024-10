Savona, nuovo appuntamento con il Festival Internazionale di Musica: il 19 ottobre concerto del pianista Rakhat-Bi Abdyssagin

Il prossimo concerto inserito nel cartellone del Festival Internazionale di Musica di Savona si caratterizzerà per l'internazionalità e sarà incentrato sui Grandi della Musica Classica.

Sabato 19 ottobre alle ore 21 presso la chiesa di Sant'Andrea, ci sarà l’opportunità di ascoltare il pianista kazako Rakhat-Bi Abdyssagin in un concerto variegato che spazia da Bach a Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt e Skrjabin. Abdyssagin non è solo un esecutore, ma anche un compositore, con un'importante formazione che si è sviluppata tra Kazakistan, Inghilterra, Italia e Russia.

Il Kazakistan ha investito moltissimo nella cultura e nella formazione musicale ed è molto desideroso di esportare al di fuori dei confini nazionali i propri musicisti e la propria musica popolare e folkloristica. Ci auguriamo che questo possa rappresentare l'inizio di un sodalizio interculturale tra le due nazioni.

Rakhat-Bi Abdyssagin, nato nel 1999, è un compositore, pianista e musicologo kazako, vincitore di numerosi premi. È soprannominato il “Mozart kazako”: si dedica alla composizione fin dall'età di 9 anni, e la sua musica è stata eseguita in prestigiose sale da concerto. Oltre a un'ampia attività concertistica come pianista, ha inciso tre CD per la casa discografica tedesca Kreuzberg Records (2021-2023). Ha ricevuto la sua formazione musicale presso il Conservatorio Nazionale Kazako “Kurmangazy” e l'Università Nazionale delle Arti del Kazakistan. Successivamente, si è perfezionato al Conservatorio “Čajkovskij” di Mosca. All'età di 20 anni ha completato gli studi post-laurea in Italia: al Conservatorio “G. Verdi” di Milano (Master di II Livello in Composizione), al Conservatorio “C. Pollini” di Padova (Master di II Livello in Pianoforte) e presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma (Corso di Perfezionamento in Composizione).