Il 'Patto per le infrastrutture' "incendia" il consiglio provinciale. Consigliere Niero: "Uno spot elettorale grosso come una casa, imbarazzante"

Si insedia il nuovo consiglio provinciale ma a tenere banco in Provincia è il "caso" legato alla presentazione del "Patto per le infrastrutture".

Il gruppo consiliare di minoranza "Uniti per la Provincia ha infatti presentato un'interpellanza esposta dal consigliere Rodolfo Mirri con al centro proprio l'evento che si è svolto venerdì scorso organizzato da Forza Italia con la presenza dei Ministri Antonio Tajani e Paolo Zangrillo e dei i sindaci di Imperia, La Spezia e Genova Claudio Scajola, Pierluigi Peracchini e Marco Bucci.

Proprio per la presenza di quest'ultimo, candidato del centrodestra alle elezioni regionali e per la connotazione politica dell'iniziativa in piena campagna elettorale si è acceso lo scontro.

"A seguito dell'approvazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante 'Disposizioni sulla parità’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali', si ripropone il tema dei limiti della comunicazione istituzionale nel periodo temporale che precede la consultazione elettorale - avevano spiegato i consiglieri provinciali di opposizione Marisa Ghersi, Marco Lima, Rodolfo Mirri e Massimo Niero - La norma è chiara. L’articolo 9 comma 1 della suddetta legge stabilisce che 'Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Pertanto, a decorrere dalla data di indizione dei comizi elettorali, e durante tutto il periodo caratterizzato dal cosiddetto 'silenzio elettorale', possono essere diffuse soltanto le campagne di comunicazione istituzionale caratterizzate dai requisiti della indispensabilità, previa acquisizione delle osservazioni positive da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni".

"Ma ecco la sorpresa. In provincia di Savona, si è svolto l'evento 'Patto per le Infrastrutture', un'iniziativa che, dietro una veste istituzionale, si è rivelata una palese operazione di propaganda elettorale. Questo è in evidente violazione delle regole di correttezza che dovrebbero caratterizzare la comunicazione istituzionale, specialmente in un contesto pre-elettorale. All'evento hanno partecipato esponenti di primo piano di Forza Italia, tra cui il Vicepremier Antonio Tajani e il Ministro Paolo Zangrillo, a fianco del candidato alla presidenza della Regione, Marco Bucci. Nel corso degli interventi, il sindaco Scajola si è addirittura spinto ad augurare che Marco Bucci potesse essere il nuovo presidente della Liguria, parlando a nome dei presenti - hanno continuato i quattro consiglieri - Il Gruppo Consigliare Uniti per La Provincia – Savona denuncia la violazione delle disposizioni di legge, in materia di informazione durante il periodo elettorale, unitamente all’impiego del personale dell’Ente, durante l’iniziativa elettorale. Questo evento rappresenta un grave uso improprio delle istituzioni a fini politici, una situazione che non può essere tollerata. Appena possibile procederemo con un'istanza di sindacato ispettivo per chiedere conto al Presidente riguardo al coinvolgimento del personale dipendente nell'organizzazione e nello svolgimento dell'iniziativa".

Non è tardata ad arrivare una risposta meramente tecnica da parte del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri (che in quell'occasione era presente. ndr).

"La Provincia non ha svolto nessuna attività di comunicazione istituzionale sull'evento 'Patto per le Infrastrutture' nè sul sito, nè sui canali social istituzionali. In merito all'utilizzo della sala è stata concesso a titolo oneroso agli organizzatori dell'evento che hanno proceduto a formale richiesta evidenziando la presenza di due ministri avendo il carattere di una riunione di importante rilevanza. Con il riferimento dell'utilizzo del personale è stato quantificato e determinato il relativo onere e pagamento" ha puntualizzato il numero 1 di Palazzo Nervi.

La contro replica del consigliere e sindaco di Cisano Massimo Niero è stata più che accesa lanciando sul tavolo in segno di sfida i suoi santini elettorali, vista la sua candidatura in Regione nelle file della lista civica del candidato Andrea Orlando.

"Il piano è di opportunità, di rispetto, non c'era nessuna urgenza di presentarlo il patto del territorio, provincia, di far fare una passerella al candidato del centrodestra a queste regionali. Noi siamo sempre stati rispettosi dei ruoli, non abbiamo mai fatto politica partitica, abbiamo sempre fatto politica nella piu alta accezione del termine, ci occupiamo di temi amministrativi rilevanti sul territorio - ha detto Niero - Abbiamo rinviato ben due volte la votazione sull'Ato rifiuti perchè eravamo in imminente presenza di elezioni provinciali e comunali che avrebbero sicuramente fuorviato gli amministratori sull'esito e sul focus del tema da affrontare. Questo è uno schiaffo in faccia ad una parte politica che ha sempre dimostrato lealtà, rispetto delle istituzioni e del tuo ruolo. Siamo mandati qua da 69 sindaci e dai loro consigli per esercitare un ruolo amministrativo e non partitico".

"Rispetto il sindaco di Genova, di Imperia, ma che vengano a fare fuffa, con un patto che poteva essere visto il primo di novembre senza nessun tipo di problema. Abbiamo rinviato tematiche, abbiamo perso aerei, treni, autobus, di tutto. Se siamo la casa dei comuni lo siamo. Questo è uno schiaffo, uno spot elettorale grosso come una casa. E' vergognoso, imbarazzante. Siamo partiti in un modo completamente sbagliato, è inaccettabile, di cattivo gusto. Sarebbe stato bello avere tutti e 4 i sindaci dei comuni capoluogo. Chissè per quale motivo ne mancava uno. Quello era il 'pacco' vero per le infrastrutture" conclude.

"Quello che ho visto qua è un evento caduto su un piano scivoloso. Mi sembra che Forza Italia abbia voluto inchiodare Bucci ed impegnarlo a prendersi l'impegno per realizzare infrastrutture in tutta la regione perché probabilmente il suo focus è solo genovese" ha proseguito il consigliere Marco Lima.

"Voglio proporre di guardare questa iniziativa con un altro spirito, le campagne elettorali servano credo per impegnare questi amministratori futuri affinchè non si dimentichino ciò che il territorio chiede" il commento del consigliere di maggioranza Diego Distilo.

Mirri infine ha annunciato che farà richiesta di accesso agli atti.