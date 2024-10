Maltempo, Albenga è allagata: diverse le strade chiuse al traffico (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 12.25: Su disposizione del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, presso la sede della Protezione Civile, alle 11.30 è stato aperto ufficialmente il Centro Operativo Comunale (Coc) , sebbene lo stato di allerta sia gialla e non ne risulti fondamentale l’attivazione. “Sono garantiti costanti monitoraggi del territorio – spiega il consigliere delegato alla Protezione Civile Antonio Caviglia -, con l’uscita delle squadre di Protezione civile, oltre a quelle dei Vigili del fuoco e Polizia locale. Riceviamo anche le eventuali segnalazioni dei cittadini”. Presente anche il presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino con i volontari.

Attualmente, la situazione di rii e canali è sotto controllo, ma la pioggia continua intensa e cresce il timore di possibili ulteriori criticità.

Ricordiamo che il numero telefonico della Protezione civile da chiamare per eventuali segnalazioni è 018221528.

***

Albenga è di nuova allagata a causa delle piogge incessanti di queste ore. Sono diverse le strade non percorribili, con tratti chiusi al traffico.

Operative le squadre di Vigili del fuoco del distaccamento locale, della Protezione Civile e della Polizia Locale.

Le strade che attualmente risultano chiuse al traffico sono viale Pontelungo, nel tratto tra via Collodi e viale Agricoltura, la strada che da via del Cristo porta alla frazione di Campochiesa d’Albenga, il sottopasso ferroviario in zona stazione e il sottopasso ferroviario che da via XXV Aprile porta alla foce del fiume Centa. Non ancora chiuse, ma allagate e con percorribilità critica viale Martiri della Libertà, via dei Mille, via Venezia, via Dalmazia e via Piave.

Nella zona di Regione Burrone, le forti piogge hanno causato un guasto alla rete fognaria con un conseguente allagamento completo dell'area dedicata ai cani.

IN AGGIORNAMENTO