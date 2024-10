Maltempo, frana sull'Aurelia a Celle: chiusa momentaneamente la strada (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 20.20: "Non è ancora finita, siamo ancora qui ad aspettare la riapertura della Aurelia - l'aggiornamento del Sindaco Marco Beltrame - Poi faremo il conto dei danni".

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 : E' stata disposta la chiusura momentanea dell'Aurelia a Celle a causa della frana all'altezza dell'ex ristorante Pitosforo e una frana a metà della scalinata del Cravieu che sta portando all'allagamento della sede stradale.

"Verrà chiusa l'Aurelia finchè non verrà rimosso il grosso della frana e poi sarà istituito un senso unico alternato con il semaforo. Per ora il passaggio è consentito solo ai mezzi di emergenza e a quelli del trasporto pubblico. Per favore non passate dall'Aurelia" il monito del sindaco Marco Beltrame.

Nella sua nota, Anas ha confermato l'intervento del suo personale per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza "al fine di riaprire il tratto a senso unico alternato nel più breve tempo possibile".

---

Anche Celle Ligure nella morsa del maltempo.

Le violente precipitazioni stanno creando non pochi problemi nel comune cellese con la più imponente criticità che sta riguardando una frana sull'Aurelia nella zona dell'ex ristorante Pitosforo.

"La situazione è abbastanza grave, abbiamo avuto di nuovo un preallerta sul Ghiare sul livello. La centrale operativa di Genova è in contatto con noi e ci daranno supporto - ha detto il sindaco Marco Beltrame - Abbiamo attivato Anas per la frana sull'Aurelia, tutte le squadre di protezione civile, i nostri operai e le ditte di emergenza del comune. Vi chiedo di prestare attenzione, muovetevi il meno possibile".

"I bambini che sono a scuola per il doposcuola, restano a scuola al primo piano fino a nuovo ordine dopo verranno portati a casa con i pulmini e la protezione civile" ha proseguito Beltrame.

Una frana inoltre si è verificata in via alla Costa (video del consigliere comunale Germano Gadina) e in via Lavadore.

Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza di chiusura degli impianti sportivi, i parchi, la pineta, la funicolare, il centro Mezzalunga, il parcheggio della Ravezza, la funicolare, il cimitero e i sottopassi.