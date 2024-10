Maltempo, ad Albenga ancora allagamenti, chiuso il Centro Operativo Comunale di Protezione civile (FOTO e VIDEO)

È stata una giornata molto complicata ad Albenga, a causa del maltempo e delle forti piogge, cessate solo in serata. Ma sembra si tratti solo di una tregua.

E' stato chiuso alle 20 questa sera (16 ottobre) il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile, disposto dal sindaco Riccardo Tomatis nella tarda mattinata, benché l’allerta fosse gialla. Il territorio è stato monitorato per tutto il tempo, con coinvolgimento e interventi della Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia locale. Presenti anche i volontari della Croce Bianca.

Purtroppo, sono esondati nuovamente i rii Carenda, Fasceo e Antognano, causando allagamenti nelle sedi stradali e in diverse aziende di Campochiesa d’Albenga. Doppio smottamento anche nella frazione di Lusignano.

Diverse le strade non percorribili, con tratti chiusi al traffico. Tra questi, viale Pontelungo, nel tratto tra via Collodi e viale Agricoltura, la strada che da via del Cristo porta alla frazione di Campochiesa d’Albenga, il sottopasso ferroviario in zona stazione e il sottopasso ferroviario che da via XXV Aprile porta alla foce del fiume Centa. Allagate e con percorribilità critica anche viale Martiri della Libertà, via dei Mille, via Venezia, via Dalmazia e via Piave. Nella zona di Regione Burrone, le forti piogge hanno causato un guasto alla rete fognaria con un conseguente allagamento dell'area dedicata ai cani.

Secondo le prime informazioni, in poche ore sono scesi 60 millimetri di acqua, ovvero 60 litri ogni metro quadrato.