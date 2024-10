Maltempo in Val Maremola, il sindaco Oddo: "Situazione molto drammatica"

"La situazione è molto drammatica sul territorio comunale e nei comuni interni limitrofi". Non usa mezze parole Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, per descrivere quanto sta accadendo in queste ore a causa del maltempo.

"La Sp4 è chiusa all’altezza di Carmelin per il crollo dell’argine: Provincia, Vigili del fuoco e Protezione Civile informati, ma, come facilmente comprensibile, in super lavoro su tanti fronti. Anche la Sp490 (Melogno) è chiusa all’altezza di Cà del Moro. Rio Scarincio a Giustenice è esondato nella parte bassa; rio Giorni e rio Cian Bertin pieni ed hanno esondato invadendo le strade: attenzione. ai detriti. Frane lungo via Lavrio a Bardino Nuovo e all’incrocio fra via Fregoso e via Rocca".