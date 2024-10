Savona, le confraternite si ritrovano per l'ottavario: le preghiere per le vittime delle guerre

Come da tradizione, e seguendo uno tra i loro principali scopi, le confraternite della Diocesi di Savona-Noli si raccoglieranno per l'ottavario dei defunti, ossia otto giorni feriali in cui si prega per le anime delle persone scomparse. Suffragio che quest’anno sarà dedicato alle vittime delle tante guerre nel mondo.

Le sei confraternite di Savona Centro si uniranno in preghiera nell'Oratorio Santi Pietro e Caterina, in via de Mille, dal 21 al 25 ottobre e dal 28 al 30 ottobre. Alle ore 18 ci sarà l'ufficiatura dei defunti con il canto dei vespri, seguito alle 18:30 dalla messa celebrata da don Piero Giacosa.

Per l’occasione le messe feriali nella Parrocchia San Giovanni Battista in San Domenico, di via Alfonso Mistrangelo, non saranno celebrate.