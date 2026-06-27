Vigili del Fuoco, in Liguria arrivano due nuove unità cinofile: Ginevra e Maui pronte alle emergenze

I Vigili del Fuoco della Liguria si arricchiscono di due nuove unità cinofile operative: Ginevra, Border Collie, con il vigile esperto Nicola Ronga del Comando di Savona, e Maui, Labrador, con il vigile esperto Alessio Tolu del Comando di Genova.

I due binomi uomo-cane hanno ottenuto la certificazione ufficiale al termine di un percorso formativo d’élite durato 10 mesi presso la Scuola Nazionale di Volpiano, in provincia di Torino. L’addestramento ha previsto prove di obbedienza, agilità e specializzazione tecnica, con particolare preparazione per due principali scenari operativi: la ricerca di persone disperse in superficie, in aree boschive o impervie, e la ricerca sotto le macerie, in caso di crolli strutturali o terremoti.

Le nuove unità sono ora pronte a intervenire in ambito regionale, nazionale e internazionale, lavorando in sinergia con le squadre USAR (Urban Search and Rescue), specializzate negli interventi legati alle emergenze e alle catastrofi urbane.

Con l’inserimento operativo di Ginevra e Maui, il dispositivo di soccorso cinofilo dei Vigili del Fuoco della Liguria raggiunge un totale di 11 unità, dislocate tra le province di Genova, Savona e Imperia.