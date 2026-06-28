In estate si tradisce (sempre) di più, la classifica delle città più “bollenti”

L'estate 2026 è bella rovente, ma non solo per il caldo afoso. A elettrizzare l’atmosfera pare siano anche i numerosi flirt che, secondo le statistiche, caratterizzano questo periodo dell’anno. Mare e montagna non solo l’occasione per il relax, ma anche per incrociare lo sguardo di un altro/a in cerca di ben altre… emozioni. Basta un sorriso scambiato in piscina o un incontro casuale ad un party per dare inizio a un'avventura che si consumerà in fretta, come Temptation Island insegna.

In generale, le città vedono un aumento delle infedeltà estive, ma anche le spiagge sono un terreno fertile per i tradimenti. Ibiza, Mykonos e la Costa Azzurra sono in testa alle destinazioni straniere più ambite per chi cerca di unire l’utile (sole e mare) al dilettevole (una nuova storia amorosa). E se l’estero sembra troppo lontano, niente paura: la costa romagnola, con la sua vivace movida, è sempre pronta ad accogliere chi desidera una scappatella a pochi passi da casa.

C'è poi il portale di incontri Ashley Madison, che ha stilato un elenco delle 20 città italiane più bollenti a livello intimo dell’estate 2026, redatta sulla base degli iscritti alla piattaforma a maggio 2026.

Al 1° posto c’è ancora la bella Vicenza, seguita da Sassari che si riconferma al 2° posto, mentre Bergamo, dopo il 4° posto del 2025, scala di una posizione conquistando il 3° gradino tra le città più hot italiane.

Ma è tutto il Nord Italia a vedere un’alta concentrazione extraconiugale: Milano si aggiudica il 4° posto, Padova il 5° posto e Monza il 9°, sottolineando che la dinamicità delle grandi città non si limita solo all’ambito lavorativo. Sul 6° gradino c’è la rinascimentale Firenze, mentre Bolzano è sorprendentemente al 7° posto, perché, dopo essere retrocessa fino al 15° posto lo scorso anno, avanza di ben 8 posizioni.

La top 20 continua a ritmo di musica in riviera, con Rimini in 8° posto. Non solo, l’Emilia-Romagna si riconferma una delle regioni più presenti nella classifica, con Bologna e Modena, rispettivamente al 12° e 14° scalino e la new entry Piacenza al 18° posto.

Come l’Emilia-Romagna, anche le città del Triveneto popolano la classifica. Nonostante ciò, negli ultimi anni stanno perdendo sempre più posizioni. La città dell’amore per eccellenza Verona, che lo scorso anno si trovava al 5° posto, occupa ora il 10° gradino della classifica. Città come Trieste e Trento tornano ad occupare rispettivamente l’11° e il 17° posto della classifica. Menzione speciale per Venezia, che dopo un anno al 19° posto, torna a scalare la classifica posizionandosi 13ª.

Da segnalare pure Cagliari che, dopo il suo ingresso in classifica nel 2025, continua a rappresentare il Sud Italia (quasi del tutto assente rispetto allo scorso anno), conquistando il 15° posto.

La parte bassa della top 20, invece, apre le porte a 3 nuovi ingressi oltre Piacenza (18°): al 16° posto debutta Brescia, mentre nelle ultime 2 posizioni troviamo rispettivamente Torino e Roma, città dove la movida e il flusso costante di turisti contribuiscono a creare occasioni d’oro.

Insomma, quest’estate rilassatevi in vacanza con il vostro o la vostra partner... ma occhio!