Albenga, 70mila euro dalla Provincia per la centrale termica della caserma dei Vigili del Fuoco

Nuovo intervento di manutenzione straordinaria per gli edifici provinciali. La Provincia di Savona ha destinato 70mila euro, nell’ambito della variazione di assestamento generale approvata dal Consiglio provinciale, ai lavori sulla centrale termica della caserma dei vigili del fuoco di Albenga, immobile di proprietà dell’ente.

L’operazione si inserisce nel programma più ampio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio provinciale e ha un obiettivo preciso: garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della struttura, fondamentale per le attività operative del distaccamento.

Nel dettaglio, gli interventi previsti riguardano la messa a norma dei locali tecnici della centrale termica, la sostituzione del generatore di calore ormai obsoleto e la redazione della necessaria progettazione specialistica, propedeutica all’esecuzione dei lavori.

Un pacchetto di opere che punta quindi non solo al miglioramento dell’efficienza energetica e impiantistica, ma anche all’adeguamento normativo di un’infrastruttura strategica per il territorio. L’avvio dei lavori sarà definito secondo le tempistiche tecniche legate alla progettazione e alle successive procedure di affidamento.