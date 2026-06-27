 / Attualità

Attualità | 27 giugno 2026, 10:45

Albenga, 70mila euro dalla Provincia per la centrale termica della caserma dei Vigili del Fuoco

Stanziati i fondi per la manutenzione straordinaria dell’impianto: previsti messa a norma dei locali, sostituzione del generatore di calore e progettazione specialistica

Albenga, 70mila euro dalla Provincia per la centrale termica della caserma dei Vigili del Fuoco

 Nuovo intervento di manutenzione straordinaria per gli edifici provinciali. La Provincia di Savona ha destinato 70mila euro, nell’ambito della variazione di assestamento generale approvata dal Consiglio provinciale, ai lavori sulla centrale termica della caserma dei vigili del fuoco di Albenga, immobile di proprietà dell’ente.

L’operazione si inserisce nel programma più ampio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio provinciale e ha un obiettivo preciso: garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della struttura, fondamentale per le attività operative del distaccamento.

Nel dettaglio, gli interventi previsti riguardano la messa a norma dei locali tecnici della centrale termica, la sostituzione del generatore di calore ormai obsoleto e la redazione della necessaria progettazione specialistica, propedeutica all’esecuzione dei lavori.

Un pacchetto di opere che punta quindi non solo al miglioramento dell’efficienza energetica e impiantistica, ma anche all’adeguamento normativo di un’infrastruttura strategica per il territorio. L’avvio dei lavori sarà definito secondo le tempistiche tecniche legate alla progettazione e alle successive procedure di affidamento.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium