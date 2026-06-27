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Attualità | 27 giugno 2026, 10:48

Questura, Fulvia Postiglioni promossa Primo Dirigente: andrà a dirigere la Polizia Amministrativa e Sociale

Nel 2022 era stata nominata Capo di Gabinetto, dal 2009 aveva diretto la Digos

Questura, Fulvia Postiglioni promossa Primo Dirigente: andrà a dirigere la Polizia Amministrativa e Sociale

Fulvia Postiglioni andrà a dirigere la locale divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'immigrazione.

Nuovo incarico quindi per l'attuale Capo di Gabinetto della Questura che è stata promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato.

"Al neo Primo Dirigente un grande in bocca al lupo per la promozione ed il nuovo e prestigioso incarico" dicono dalla Questura.

A Postiglioni era stata affidato l'incarico di Capo di Gabinetto nel 2022 succedendo a Massimo Molinari.

In precedenza nel 2009 era stata nominata dirigente della Digos. Era stata in passato anche Dirigente dell'Ufficio Immigrazione.

Redazione

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