Questura, Fulvia Postiglioni promossa Primo Dirigente: andrà a dirigere la Polizia Amministrativa e Sociale

Fulvia Postiglioni andrà a dirigere la locale divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'immigrazione.
Nuovo incarico quindi per l'attuale Capo di Gabinetto della Questura che è stata promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato.
"Al neo Primo Dirigente un grande in bocca al lupo per la promozione ed il nuovo e prestigioso incarico" dicono dalla Questura.
A Postiglioni era stata affidato l'incarico di Capo di Gabinetto nel 2022 succedendo a Massimo Molinari.
In precedenza nel 2009 era stata nominata dirigente della Digos. Era stata in passato anche Dirigente dell'Ufficio Immigrazione.