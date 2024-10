Allerta meteo il 18 ottobre: le decisioni dei sindaci sulle scuole

Non si placa il maltempo in Liguria. Arpal ha emanato l'allerta per piogge diffuse e temporali con l'allerta arancione che nel levante, nel ponente savonese e in Val Bormida si concluderà alle 8.00 di domani, 18 ottobre (LEGGI ARTICOLO).

Una decisione dei sindaci in merito alla chiusura o l'apertura (probabilmente anche con l'ingresso posticipato) delle scuole che sarà ponderata visto che l'allerta arancione si conclude proprio nell'orario di ingresso degli studenti nei plessi scolastici.

APERTE:

Savona (apertura alle ore 9:00 degli Asili Comunali, misura precauzionale raccomandata a tutti gli Istituti Scolastici Savonesi di ogni ordine)

Albisola Superiore (inizio lezioni posticipato alle 9.00)

Albissola Marina (inizio lezioni posticipato alle 9.00. Gli scuolabus a disposizione dalle 8.15)

Altare

Bergeggi (inizio lezioni posticipato alle 9.00)

Cairo Montenotte

Calizzano

Carcare

Celle Ligure (inizio lezioni posticipato alle 9.00, chiuse la pineta Bottini e il giardino ex minigolf fino al prossimo 20 ottobre per problematiche relative agli alberi, sospeso il mercato settimanale)

Cengio

Ceriale

Cosseria

Dego

Garlenda

Laigueglia

Pontinvrea

Mallare

Mioglia

Millesimo (a seguito della proroga dello stato di allerta arancione fino alle ore 8:00 di domani, 18 ottobre, l'inizio delle lezioni sarà posticipato di un'ora come segue: scuola dell'infanzia alle ore 9:00, scuola primaria alle ore 9:00 e scuola secondaria di primo grado alle ore 8:45. Il servizio scuolabus sarà attivo, ma anch'esso posticipato di un'ora rispetto agli orari consueti)

Murialdo (inizio lezioni posticipato alle 9.10 per la primaria e alle 9 per l'infanzia)

Ortovero

Quiliano (tranne la primaria Don Peluffo con sede negli ex Club Sportivi chiusa da procedure dal piano di protezione civile, sospesi il servizio trasporto scolastico e pedibus e il servizio di dopo scuola, attivo il servizio di mensa presso nido e scuola materna)

Sassello

Spotorno

Stella

Urbe

Varazze (inizio lezioni posticipato alle 9.00)

Villanova d'Albenga

CHIUSE:

Alassio (oggi, 17 ottobre, uscita anticipata alle 14)

Albenga (oggi, 17 ottobre, uscita pomeridiana anticipata)

Andora

Boissano

Borghetto S. Spirito

Borgio Verezzi

Cisano sul Neva

Finale Ligure

Giustenice

Loano

Magliolo

Pietra Ligure

Toirano

Tovo San Giacomo

AGGIORNAMENTI IN CORSO