Il maltempo concede una tregua: iniziata una prima conta dei danni nel Finalese

Col cuore della perturbazione spostatosi verso levante e i corsi d'acqua tornati al di sotto della soglia di attenzione, a Finale Ligure e in tutto il comprensorio è cominciata da stamattina una più attenta valutazione dei danni creati nella giornata di ieri (16 ottobre, ndr) dal maltempo.

Partendo da valle, osservato speciale nella mattinata è stato il torrente Pora, tracimato durante la sua piena delle scorse ore nella zona tra Perti e Finalborgo. A valutare le diverse situazioni sono stati i tecnici comunali con gli assessori competenti e il personale del comando di Polizia locale.

La furia delle acque ha portato anche a diversi cedimenti dell'argine, alcuni vicino alla Sp17: ben evidenti i crolli all'altezza del campeggio in zona San Sebastiano (dov'è stato inoltre allagato il parcheggio sterrato dal lato opposto del torrente), nella zona dell'Outdoor Base in Borgo e uno verso la confluenza con l'Aquila, il quale non ha fatto invece registrare criticità.

Sempre lungo il Pora, la corrente ha portato con sé diversa vegetazione, per lo più canne. E' stata inoltre minata la stabilità di uno dei pontili privati che attraversano il corso d'acqua, mentre alcune abitazioni sono rimaste senza acqua corrente a causa della rottura di una tubatura, sempre in zona Perti. Operativi in questo caso gli uomini del Consorzio di Depurazione Acque del Savonese per il ripristino, così come i colleghi di E-distribuzione che hanno dovuto ripristinare, ma in Borgo, la linea elettrica coinvolta anche dall'incendio di un cavo tra via delle Mura e via Arnaldi nella serata di ieri.

Proseguendo nell'entroterra, la Sp490 resta chiusa all'altezza di Cà del Moro per una frana. La Provincia consiglia, per raggiungere il Colle del Melogno e l'Alta Val Bormida, l'uso della Sp4 da Pietra Ligure con doppia opzione giunti a Tovo San Giacomo: al km 6+150 della SP 4 prendere la Comunale Via Costino che collega con Sp490 a monte di Cà del Moro e proseguire poi in direzione Colle del Melogno (svolta a sinistra, esclusi i mezzi pesanti); proseguire lungo la Sp 4 sino alla fine della strada all'incrocio con la SP 490 e proseguire poi in direzione Colle del Melogno (svolta a sinistra).

Lungo la Sp17 senso unico alternato attivo invece tra Calice e Rialto a causa di una frana verificatasi al km 5,5.

Intanto per ciò che concerne l'emanazione dell'allerta arancione fino alle prime ore di domani, dal Comune di Finale fanno sapere che "fino alle ore 07.59 di domani, venerdì 18 ottobre, resteranno vigenti tutte le disposizioni relative alla chiusura di impianti pubblici" mentre, visto l'orario di passaggio al livello giallo di allerta, "per motivi di sicurezza, al fine di evitare spostamenti di famiglie e studenti nell'orario prossimo all'allerta arancione, riteniamo opportuno emanare ordinanza di sospensione dell'attività didattica delle scuole finalesi, di ogni ordine e grado".