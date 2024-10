Maltempo: chiusure e criticità lungo le strade provinciali, il punto della situazione

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, la rete stradale della provincia di Savona ha subito diverse criticità. Le autorità locali sono impegnate a monitorare e intervenire prontamente per garantire la sicurezza e ripristinare la normale viabilità. Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi rapidamente, soprattutto in caso di peggioramento del meteo. Ecco un quadro aggiornato delle principali problematiche riscontrate e degli interventi in corso.

Nella zona della Val Bormida e del Savonese, lungo la Sp 12 tra Savona e Altare, si è verificato uno smottamento nella località Palazzo Cappa, proveniente da un terreno privato. Sebbene la strada sia percorribile, è stato segnalato il pericolo, e gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione. Sempre sulla stessa strada, a San Bartolomeo, un ulteriore smottamento ha interessato la carreggiata. Le operazioni di sgombero sono in corso e proseguiranno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Sulla Sp 36 Bragno-Ferrania, al chilometro 6+500, si registra un altro smottamento a monte. Anche qui, la strada resta percorribile mentre i lavori di sgombero sono in corso, condizionati dal tempo.

Nella zona del Finalese, la Sp 490 del Colle del Melogno è stata chiusa al chilometro 38+300, in località Ca' del Moro, a causa di una frana. Per raggiungere il Colle del Melogno e Calizzano dalla Riviera, le autorità raccomandano due percorsi alternativi. Il primo, valido solo per i veicoli leggeri, prevede di seguire la Sp 4 in direzione Magliolo fino a Tovo San Giacomo e prendere la comunale Via Costino che collega con la Sp 490 oltre la frana. La seconda opzione è proseguire lungo la Sp 4 fino all'incrocio con la Sp 490 e continuare verso il Colle del Melogno.

Sempre nella stessa area, lungo la Sp 17 Finale Ligure-Calice-Rialto, al chilometro 5+500, una frana ha reso necessaria l’istituzione di un senso unico alternato a Calice Ligure. Anche sulla Sp 60, tra Borghetto Santo Spirito e Bardineto, si sono verificati smottamenti a monte in località Toirano, ma la strada resta comunque percorribile. Infine, sulla Sp 54 Noli-Voze-Magnone, al chilometro 1+800, si è verificato un cedimento del piano viabile. Il traffico è regolato da un semaforo con senso unico alternato, e la situazione è attentamente monitorata dalle autorità.

Nella zona Ingauna, le strade provinciali Sp 14 a Nasino, Sp 6 a Casanova Lerrone e Sp 35 ad Arnasco sono state interessate da piccoli smottamenti. Fortunatamente, le vie restano percorribili, anche se si raccomanda cautela.