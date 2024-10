Regionali, Vaccarezza (Forza Italia) sulla sanità: "Vogliamo ridare ai cittadini ciò che il centrosinistra ha distrutto"

Angelo Vaccarezza, attuale vice capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria e candidato consigliere regionale a sostegno di Marco Bucci, continua il suo excursus sulla politica del territorio in vista delle elezioni del 27 e 28 ottobre con la puntata -8 del "conto alla rovescia".

"Mancano 8 giorni alla fine, della campagna elettorale - dice il candidato nel suo videomessaggio - La scelta del luogo non è casuale: sono davanti all'ospedale di Albenga, perché nonostante sia stato detto moltissime volte, è bene far chiarezza sulla sanità ligure, poco importa quanto Andrea Orlando e la sua squadra abbiano da dire in merito. Due le dichiarazioni che voglio leggervi: 'è evidente che se dobbiamo ridurre la nostra spesa sanitaria, dobbiamo ridurre dei servizi, ci sono alcuni interventi accettabili come nel caso del punto di primo soccorso e pronto soccorso di Albenga, che di notte può essere chiuso, e i cittadini possono andare fino a Pietra Ligure, che dista 6km, altrimenti uno che abita a Rondanina cosa dovrebbe dire?'. Le parole qui sopra sono state pronunciate da Claudio Burlando, quando nel luglio del 2012 ha chiuso il pronto soccorso di Albenga e quello di Cairo Montenotte, per i quali mancavano le risorse necessarie".

"'Non siamo attualmente in grado di garantire le dotazioni minime, per la qualifica di pronto soccorso, sia per la mancanza in alcuni casi delle dovute specialità negli ospedali, sia per le note difficoltà di gestione economica del personale. La scorsa volta avevamo detto di lasciare libere le ASL di impostare 12h o 24h, ma poi è emersa l'idea di affidare la scelta al consiglio regionale e di tendere il più possibile, verso le 12h'. Queste invece le dichiarazioni di Claudio Montaldo, assessore alla Sanità del PD" aggiunge Vaccarezza.

"Non sono parole inventate, sono, in gergo tecnico, 'virgolettati' di due esponenti del partito democratico - continua - Per nove anni ci siamo sentiti dire che noi avevamo ridotto la medicina d'emergenza: non è vero. Abbiamo trovato i pronto soccorso chiusi e i PPI aperti solo 12h, e contemporaneamente, delle dichiarazioni della politica di centrosinistra che sosteneva che non c'erano le condizioni economiche".

"Adesso vogliono farvi credere che la riapertura sarà opera loro: mentono oggi così come negli scorsi 9 anni. La nostra strada è quella di far rientrare i 1000 medici che lavorano nel privato convenzionato, che grazie al Partito Democratico sono andati in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana. Faremo tornare qua gli specialisti, perché il privato convenzionato, a costo zero per il cittadino, farà ritornare la sanità di eccellenza, che 10 anni di Claudio Burlando e Claudio Montaldo hanno distrutto" chiosa il candidato di Forza Italia.