Loano, fervono i preparativi per la festa della Leva del 1954 degli alunni della maestra Burlando

"Leva 1954, compagni di classe alle elementari con l’indimenticabile maestra Franca Burlando, hanno pensato di organizzare una festa per poter condividere con tante compagne e compagni di scuola il traguardo dei 70 anni. Sarebbe bello rivederci, riallacciare legami che nel tempo si sono interrotti, rivivere e condividere emozioni, esperienze, pezzi della nostra vita".

Così gli organizzatori dell'incontro lanciano il loro invito. "Naturalmente l’invito a partecipare è rivolto a tutti gli scolari che, se la memoria non ci tradisce troppo- dicono Barbara, Carmine, Daniela e Patrizia-erano a scuola con noi con le maestre Turrini, Di Maio, i maestri Tomatis, Gimelli Rapetto e altri che non ricordiamo. Ma aspettiamo tanti 70enni che adesso vivono a Loano".

"Allora - concludono - speriamo di poter rivederci, di ricordare i gli anni della nostra giovinezza accompagnati dalle musiche e canzoni degli anni 70/80- L’appuntamento è per il 30 Ottobre alle ore 20, presso il Ristorante Ocean Baj Bee Fly di Loano , (Lungomare Madonna del Loreto 14) Vi invitiamo a prenotare e a versare la quota presso la merceria La Perla (Via Cavour 23) dove Carmine e tutta la sua famiglia (che sentitamente ringraziamo) vi accoglieranno e forniranno tutte le informazioni. Da molti anni non si festeggiava la festa della nostra leva. Pensiamo sia un’occasione da non perdere per questo vi aspettiamo".