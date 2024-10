MediaLab, l’associazione che sfida le fake news debutta a Santa Margherita e lancia un’indagine sull’alfabetizzazione mediatica in Liguria

È nata MediaLab, l'associazione no-profit che si pone in prima linea nella promozione della cultura dell'informazione e dell'alfabetizzazione mediatica.

Frutto della passione e dell’esperienza di undici giornalisti liguri, uniti grazie ai progetti Erasmus+ organizzati dall'Ordine dei Giornalisti della Liguria, MediaLab ha fatto il suo ingresso sulla scena pubblica alla terza edizione del Premio Giornalistico Internazionale di Santa Margherita Ligure.

Durante l’evento, incentrato sul tema "Intelligenza artificiale e nuove forme di comunicazione: come gestirle e non subirle", MediaLab ha lanciato una sfida importante: educare i cittadini a distinguere le informazioni attendibili dalle fake news e a utilizzare le tecnologie digitali in modo consapevole.

La presidente dell’associazione, Francesca Scorcucchi, ha illustrato la visione del progetto: "MediaLab nasce per contribuire allo sviluppo del pensiero critico. In un mondo dove l'intelligenza artificiale e i social media dominano la comunicazione, è fondamentale fornire ai cittadini strumenti concreti per orientarsi tra le notizie e prendere decisioni informate".

Tra i momenti salienti dell’iniziativa di Santa Margherita, le co-fondatrici Damiana Biga e Annalisa Stretti hanno sottolineato l’urgenza di educare la popolazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali a partire dalle scuole, in un mondo in cui il 70% delle persone riceve notizie tramite i social media. “Chi controlla il flusso delle informazioni? Possiamo fidarci degli algoritmi? MediaLab vuole fornire le chiavi per rispondere a queste domande e per promuovere un'informazione di qualità”, hanno aggiunto le due giornaliste.

In conclusione, Simona Tarzia, anche lei co-fondatrice di MediaLab, ha coinvolto il pubblico in un quiz interattivo su alfabetizzazione mediatica e fake news. Lancio del primo questionario sull'alfabetizzazione mediatica in Liguria.

Parallelamente all'evento, l’Osservatorio di MediaLab ha lanciato il suo primo grande progetto: un’indagine sull’alfabetizzazione mediatica dei cittadini liguri valutata attraverso il questionario “Media e informazione, quanto ne sai?”.L'obiettivo? Raccogliere dati su come i cittadini accedono alle informazioni, quali canali utilizzano e come valutano la qualità delle notizie in un'epoca in cui i social media sono la principale fonte informativa per il 70% della popolazione.

Questo questionario, disponibile online, vuole identificare eventuali lacune nelle competenze digitali della popolazione ligure e offrire un punto di partenza per future iniziative di sensibilizzazione e formazione.

I risultati saranno pubblicati in un report che MediaLab renderà pubblico e utilizzerà come base per sviluppare progetti mirati a migliorare l'alfabetizzazione mediatica nella regione.

L’Osservatorio di MediaLab condurrà periodicamente nuovi questionari su temi come la fiducia nei media e altri aspetti legati al mondo dell'informazione, per monitorare costantemente l'evoluzione delle abitudini e delle percezioni dei cittadini e restare al passo con le esigenze di alfabetizzazione mediatica della regione. Perché partecipare all'indagine?MediaLab invita tutti i cittadini liguri a partecipare all'indagine. Il questionario, rivolto a persone di tutte le età e background, permetterà di valutare il livello di competenza della popolazione nell’uso dei media e della tecnologia, affrontando temi come il ruolo dei social media, la capacità di filtrare le informazioni e l’importanza dell’educazione mediatica.

Come partecipare

Compilare il questionario è semplice e veloce: basta accedere al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj14-LJpF7jAQ5yoFLdLYl7HDsPDLTmlvM1JtBrG90bnOVJg/viewform?usp=pp_url Il questionario è anonimo, ma chi desidera restare aggiornato sui progetti di MediaLab può lasciare il proprio indirizzo e-mail.

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Con questa iniziativa, MediaLab si impegna a costruire una società più consapevole, capace di affrontare le sfide dell’era digitale e di navigare il complesso panorama dell'informazione con spirito critico.

Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.associazionemedialab.it o scrivi a associazionemedialab@gmail.com

MediaLab è un'associazione no-profit fondata ad aprile 2024 che si dedica alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e alla sensibilizzazione sul pensiero critico, attraverso collaborazioni con scuole, università, associazioni e istituzioni locali.I soci fondatori: Gaia Ammirati, Stefania Berretta, Damiana Biga, Chiara Franceschi, Leonardo Parigi, Giuseppe Risso, Elena Romanato, Francesca Scorcucchi, Annalisa Stretti, Simona Tarzia e Marco Tripodi.