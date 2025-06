Albenga, nuove regole per i parcheggi: stop alla sosta dei camper sul lungomare, in piazza Bolla e via Einaudi

Nuova regolamentazione della sosta in alcune zone di Albenga per garantire igiene e sicurezza. Non sarà più consentita la sosta di camper sul Lungomare Cristoforo Colombo, piazza Bolla e via Einaudi.

La giunta comunale di Albenga ha approvato una delibera che introduce una riorganizzazione della destinazione degli stalli in alcune zone strategiche della città. L'obiettivo principale è migliorare la viabilità e garantire migliori standard igienico-sanitari, regolando l’utilizzo dei parcheggi in aree da sempre critiche per il traffico e la fruibilità degli spazi.

Le modifiche riguardano in particolare le zone lungomare, Piazza Bolla e Via Einaudi, dove gli stalli saranno riservati esclusivamente a autovetture e motocicli. Questa nuova disposizione impedirà l’utilizzo dei parcheggi da parte di veicoli diversi da quelli indicati, inclusi i camper.

La decisione è stata discussa in giunta giovedì scorso (29 maggio) e integrata successivamente con nuove richieste nella giornata di oggi (martedì 3 giugno), al fine di garantire una gestione più efficiente degli spazi pubblici migliorando la viabilità, evitando congestionamenti e difficoltà di circolazione e per questioni igienico-sanitarie, assicurando una maggiore tutela degli spazi pubblici.

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, infatti, c’è il costante miglioramento dell’affluenza turistica e dello sviluppo economico e della valorizzazione del territorio.

In particolare, la zona mare, già di per sé di grande pregio, assume un ruolo centrale nel periodo estivo e durante gli eventi organizzati, diventando ancora più attrattiva per cittadini e turisti. La regolamentazione dei parcheggi contribuirà a mantenere Albenga una meta accogliente, rispettando le esigenze di mobilità e sicurezza.