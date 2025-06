Il Comune di Savona pubblica la manifestazione d’interesse per il project financing della spiaggia sotto al Priamar

Il Comune a caccia di un finanziatore per attuare il progetto di rigenerazione urbana e litoranea, nato da un protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che prevede ela riqualificazione della spiaggia sotto al Priamar.

Il Comune di Savona ha pubblicato l’avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati.

L’obiettivo è trasformare la spiaggia in uno spazio pubblico attrezzato per attività balneari, sportive e inclusive, con attenzione particolare all’accessibilità e alla sostenibilità.

Il progetto prevede l’allestimento di un campo da beach soccer, trasformabile in campi da beach volley, una zona per attività sportive legate al mare, con corridoio di lancio dedicato; un’area balneare completa di chiosco bar, docce, WC e spogliatoi; pedane e passerelle per l’accesso alla spiaggia; servizi di sorveglianza e pulizia dell’arenile.

Particolare rilievo viene dato all’accessibilità per persone con disabilità, con spazi attrezzati e percorsi dedicati per garantire il pieno godimento dell’area anche a chi ha difficoltà motorie.

A completare il quadro, l’Amministrazione ha inserito un’opzione di ampliamento che riguarda le “cellette” sotto la passeggiata Trento-Trieste e il fossato retrostante il Bastione San Francesco. Si tratta di spazi storici, oggi in parte abbandonati, che potrebbero essere riutilizzati a fini turistici. Il Comune metterà a disposizione anche queste aree, purchè non emergano vincoli.

In fase di selezione delle proposte, verrà data particolare attenzione ai progetti che includeranno anche il recupero di questi spazi storici, integrandoli funzionalmente all’intervento principale.

La durata della concessione sarà compresa tra i 5 e i 20 anni, in base al tempo stimato per il recupero degli investimenti. Saranno a carico del concessionario tutti gli adeguamenti e gli allacci tecnici

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro l'11 agosto e i sopralluoghi entro e non oltre il 5 agosto.