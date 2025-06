Finale, cantiere di via Vespucci: conclusi i lavori ai sottoservizi, senso unico alternato fino all'asfaltatura

Tornerà per una settimana circa, indicativamente intorno al giorno 12 di giugno, il senso unico alternato in via Vespucci a Finale Ligure, lungo la strada che collega Marina a San Bernardino, nei pressi del bivio per Monticello.

Lo scorso venerdì, prima del ponte del 2 giugno, è stato ultimato lo spostamento dei sottoservizi da parte di Telecom, l'ultimo ente gestore coinvolto nelle operazioni.

Ora toccherà alla ditta esecutrice dell'intervento principale compiere l'ultimo passaggio con la bitumatura della strada che, per ragioni organizzative della stessa, dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Fino ad allora, però, sussistendo una potenziale situazione di pericolo per il transito con marcati cedimenti del piano stradale non risolvibili con asfalto a freddo, continuerà a vigere il senso unico alternato.