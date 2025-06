Scuole Pertini-Colombo di Savona: affidati i lavori per i nuovi serramenti, investimento da oltre 200mila euro

Nuovi infissi per le scuole Pertini-Colombo di Savona, nell'ambito del piano di efficientamento energetico degli immobili comunali.

Il Comune ha affidato alla Cometal di Monesiglio (Cn), che ha presentato un’offerta con un ribasso del 31,59% rispetto alla base d’asta, i lavori di rifacimento degli infissi delle Colombo.

L’intervento ha un valore complessivo di 202.105,75 euro, finanziati con fondi regionali europei nell’ambito Del Port-Fesr e il progetto rientra nella Strategia Urbana Integrata Sostenibile (SUIS) del Comune di Savona, finalizzata allo sviluppo urbano sostenibile e alla riduzione dei consumi energetici.

Inizialmente le risorse erano destinate alla scuola Astengo, ma per le criticità strutturali emerse in quella scuola, è stato deciso di sostituire l’intervento con quello alle Pertini-Colombo, dove erano già stati eseguiti parziali lavori di efficientamento sull’impianto di illuminazione e la sostituzione di circa metà dei serramenti. L’intervento, per un valore di 202.105,75 euro, è stato approvato con delibera della Giunta e il progetto è stato trasmesso alla Regione.

Infatti tra i lavori da concludersi entro il 2025, erano previsti quelli di efficientamento energetico per le scuole De Amicis, Pertini e Astengo, per un totale di circa 2,4 milioni di euro.