Maltempo a Balestrino, l'Amministrazione ringrazia i volontari della Protezione Civile e del paese

"L’ Amministrazione comunale di Balestrino ringrazia sinceramente i volontari della Protezione Civile di Balestrino e i volontari del paese che, anche questa volta, hanno donato tempo, energia e duro lavoro per tutto il paese di Balestrino, intervenendo subito dopo il maltempo di questi giorni, a ripristinare il più possibile la strada di Via Doxeno che, proprio in questo momento, risulta di fondamentale importanza per l’intera collettività - le dichiarazioni del primo cittadino - L’amministrazione e tutti i cittadini non vi ringrazieranno mai abbastanza per tutto quello che avete fatto e che fate sempre".