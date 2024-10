Frana ad Ellera, il Sansobbia torna a defluire nella sua sede: in creazione un passaggio per gli abitanti di Casino

Dopo l'intervento di ieri con la creazione del varco bypass tra i detriti, il lago che si era venuto a creare ha scaricato e continua a far defluire l'acqua che si era accumulata nei terreni privati allagati e il fiume Sansobbia scorre così nuovamente nella sua sede.

"Quest'oggi si procede con la creazione di una pista provvisoria sulla sede della strada comunale ricavandola fra i detriti e le aree private precedentemente invase dall'acqua per raggiungere così le abitazioni ora isolate in località Casino e per permettere loro di recuperare collegamento con la provinciale" ha detto il sindaco Maurizio Garbarini.