Mini Cabrio a fuoco sull'A10 poco prima dell'uscita di Feglino (VIDEO)

Questa mattina, lungo l'autostrada A10, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto una Mini Cooper Cabrio, poco prima dell'uscita di Feglino, in direzione Ventimiglia, in un tratto con cantiere e traffico limitato a una corsia.

Il conducente ha fermato l'auto nella corsia chiusa e ha allertato i soccorsi, senza riportare ferite. Sul posto è intervenuto anche il personale autostradale, che ha collaborato con i pompieri per spegnere le fiamme. Successivamente, il veicolo è stato rimosso e trasportato da un carro attrezzi.

Nonostante il rallentamento del traffico causato dal cantiere, l'intervento tempestivo ha evitato ulteriori disagi.