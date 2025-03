Alassio, una folla commossa per l'ultimo saluto a Gianluca Stalla (FOTO)

Una folla silenziosa e commossa ha gremito la Chiesa di Sant'Ambrogio per l’ultimo saluto a Gianluca Stalla, scomparso improvvisamente a soli 55 anni a causa di un infarto. Il dolore ha unito un’intera comunità nel ricordo di un uomo conosciuto e amato, punto di riferimento per la città e per il mondo sportivo locale.