Elly Schlein in Val Bormida: inaugurata la sede del Pd a Carcare e comizio a Cairo

Il segretario nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha trascorso un pomeriggio in salsa valbormidese, affrontando alcuni dei temi più rilevanti per la Regione e per l'intero Paese.

La visita è iniziata a Carcare, dove la Schlein ha inaugurato la nuova sede del Pd locale in via Castellani. A fare gli onori di casa c'erano il segretario del Circolo, Simone Formento, e il sindaco Rodolfo Mirri. Erano presenti anche il segretario regionale del Pd, Davide Natale, il segretario provinciale Emanuele Parrinello, il candidato del Pd alle prossime elezioni regionali, Roberto Arboscello e l'europarlamentare Brando Benifei.

Durante la cerimonia, il segretario del Partito Democratico ha incontrato una delegazione di lavoratori dello stabilimento Verallia di Dego, che, come altre realtà del settore vetro, ha risentito profondamente della crisi della filiera. Questo confronto ha offerto l’opportunità di discutere temi legati al lavoro, una delle tre questioni principali affrontate durante la visita, insieme a sanità e istruzione. Schlein ha sottolineato come i tagli governativi in questi settori abbiano ripercussioni significative, sia a livello nazionale che locale.

La sanità è stata un tema ricorrente nel corso della giornata. Dopo la tappa a Carcare, Schlein si è recata a Cairo Montenotte, dove ha visitato l'ospedale "San Giuseppe". Ad attenderla c'era il Comitato Sanitario Locale Val Bormida, che da tempo si batte contro il depotenziamento del nosocomio cairese. Ha ascoltato il disagio, la preoccupazione e la frustrazione dei cittadini di cui si è fatta carico.

Le liste d’attesa, una delle questioni più critiche, sono state un altro argomento di discussione. Schlein ha sottolineato come questo problema rappresenti una questione di rilevanza nazionale.

In piazza Stallani a Cairo Montenotte, Schlein ha tenuto un comizio a sostegno del candidato Pd Orlando e degli altri candidati alle prossime elezioni regionali. Tra i temi affrontati, la segretaria del Pd ha ribadito il suo impegno contro la mafia, sottolineando l'importanza di trasparenza e legalità, principi fondamentali per il bene comune e non per interessi personali. Ha parlato anche della scuola, definendola "il vero volano per una formazione che può garantire un futuro dignitoso e di qualità". Infine, ha lanciato un appello accorato agli elettori, invitandoli a partecipare attivamente alle elezioni ed esortando le persone comuni a portare interesse e passione nel processo democratico.

Roberto Molinaro, candidato alle prossime regionali nella lista civica degli amministratori in supporto di Orlando, presente alla cerimonia di Carcare, è intervenuto a sua volta per sottolineare due punti cruciali: la necessità di evitare ulteriori tagli alla sanità e l'importanza di uno studio epidemiologico per valutare l'incidenza tumorale nella zona. Inoltre, ha espresso il suo dissenso verso il dimensionamento e l'accorpamento degli istituti scolastici, temi che coinvolgono direttamente la qualità dell'istruzione nella regione.

Schlein ha concluso la giornata con un messaggio forte e chiaro: la lotta alla mafia, la tutela della sanità pubblica e il miglioramento dell'istruzione sono temi centrali per il futuro della Liguria e del Paese. È emersa, in particolare, la problematica del lavoro precario, caratterizzato da stipendi inadeguati e dalla mancanza di prospettive per i giovani, diventando un tema cruciale nelle battaglie per l’introduzione del salario minimo. Non sono mancati neppure alcuni attacchi al centrodestra, che "pur candidando le stesse persone, promette di realizzare ciò che prima non ha nemmeno abbozzato", ha tuonato la segretaria del Partito Democratico.